版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 16:48 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌3%至年内低点,受全球经济忧虑影响

路透新加坡6月14日电---马来西亚棕榈油期货FCPOc3周四下跌3%,至年内最低点;欧债危机及美国成长疲弱的疑虑,引发资金逃离风险资产.

0832GMT,指标8月合约下跌几达3%,报每吨2,860马币(899美元),为去年10月20日以来首见的水平.(完)

--编译 李婷仪;审校 龚芳

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐