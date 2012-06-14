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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 17:02 BJT

〔瑞士央行〕总裁乔丹称央行购汇规模没有上限

路透伯尔尼6月14日电---瑞士央行总裁乔丹称:

* 央行购汇规模没有上限.

* 央行随时考虑采取进一步措施,如果危机升级将寻求采取应急措施.

* 难以看清外汇资金流向何处,自5月危机升级以来金融市场压力显然已上升.

* 拒绝透露央行将考虑采取哪些额外措施.

* 最近一些国家在资本管制方面已取得积极的经验.

* 有国家退出欧元区对瑞士的直接影响很小.

* 而由此带来的间接影响,比如金融市场震荡或许更加麻烦.(完)

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