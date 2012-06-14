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市场报道 | 2012年 6月 14日 星期四 16:56 BJT

〔欧洲央行月报〕ECB称不会以通胀为代价助二线国家提高竞争力

路透法兰克福6月14日电---欧洲央行(ECB)周四在月报中称,不会容忍用欧元区高通胀的方式,让二线国家重拾竞争优势.

一些分析师提出,欧洲央行可让暂时通胀率远高于其低于但接近2%的目标,从而让高负债国加快追赶脚步,较欧元区核心经济体更快地重拾竞争力.

但欧洲央行表示,要取得竞争力,必须通过内部经济改革,而非让欧洲央行对其使命作出妥协.欧洲央行还对欧元区实力较强国家的薪资高增长提出警告.

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