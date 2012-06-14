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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 16:57 BJT

〔中港股市〕沪港两市均收低,因投资者规避风险

路透香港6月14日电---周四香港股市收低,零售板块和中资大盘股领跌,因更多的美国疲软数据以及周末希腊大选,使得投资者没有大举建仓的理由.

恒生指数.HSI收低1.2%,思捷环球(0330.HK)暴跌逾12%,恒生国企指数.HSCE收低1.5%.

大陆股市跌幅稍小,沪综指.SSEC收低1%,沪深300指数.CSI300收低0.8%.

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