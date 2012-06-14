〔中国债市〕人民币利率互换曲线平坦化下行,希腊大选前机构获利离场

路透北京6月14日电---中国人民币利率互换(IRS)曲线周四平坦化下行.市场人士表示,IRS前期涨幅已大,希腊大选日益临近,机构心态谨慎趋于获利了结,进而推动IRS走弱,长端表现更明显一些.

"IRS今天下了一点,长端更明显一些,短端则受到fixing(回购定盘利率)的支撑,"上海一外资银行交易员称,"主要还是规避周末的问题吧,希腊吃不准,像五年期也涨20个点了,获利了结吧!"

华东地区一银行交易员则表示,除了技术调整获利回吐的需要,股市的低迷亦或加浓了机构获利回吐的心态.

希腊将于本周日(17日)举行大选,外盘亦可持续见其压力.

银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四窄幅波动.流动性稳中趋紧,资金定价呈现卖方主导趋势. [CN/CN]

中国股市沪综指周四收低1%,跟随外盘跌势终结前日反弹回落,市场成交清淡显示投资者信心仍低迷.分析人士认为,市场仍在等候相关消息面的指引,短线股指继续围绕2,300点振荡的可能性较大.[.SSCN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 2.5825/2.6825 2.5230/2.6230 2.6440/2.7440 2.8000/2.9000 2.8125/3.1125

周三 2.5425/2.6700 2.5020/2.6020 2.6500/2.7500 2.8020/2.9020 2.7960/3.0760

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变动 +0.0400/+0.0125 +0.0210/+0.0210 -0.0060/-0.0060 -0.0020/-0.0020 +0.0165/+0.0365

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,638.04亿元人民币,较4月增加逾一倍半.(完)