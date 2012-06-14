修正:〔欧洲汇市〕英镑下跌,希腊选举前市场基调以谨慎为主

欧元债市：德债收益率或创美国大选来最大单周涨幅，因美加息前景升温
路透伦敦3月3日 - 德国指标10年期公债收益率周五有望创11月美国大选以来最大单周涨幅，因对美国3月加息预期升温，且欧元区通胀上升，对法国大选的担忧情绪有所缓解。
(更正:因英文原文有误,内文第一段改为"周四",非"周三")
路透伦敦6月14日电---英镑兑欧元周四下滑,因从欧元区进入英国的避险资金减少,同时希腊选举逼近,谨慎的投资者更青睐美元.
欧元兑英镑EURGBP=D4小涨0.3%,报0.8115英镑.周二曾触及0.8011英镑的两周低点,当时投资者寻求替代欧元的投资,因西班牙公债收益率扬升.
5月初以来,欧元兑英镑陷入大体在0.8150-0.7950英镑的区间交投,后者为三年半低点.分析师称,在希腊大选前欧元可能依然窄幅交投.
不过若希腊周末选举给未来数周带来更多变数,则英镑兑欧元可能上涨.
尽管欧元区情势恶化将令英镑兑欧元获益,但是英镑兑美元将下跌,因市场对英国经济将受其最大的贸易伙伴欧元区动荡冲击的担忧增加.
英镑兑美元GBP=D4跌0.1%至1.5493美元,买单在1.5470和1.5450,卖单在1.5500上下.交易商称阻力在1.5601的6月7日高点.
摩根士丹利在报告中称,考虑到英国与欧元区重要的贸易和银行联系,看空英镑兑美元.(完)
--编译 程琳/田建华;审校 王冠中/侯向明
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