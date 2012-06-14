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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 17:19 BJT

〔欧洲汇市〕欧元/美元跌至日低,因西班牙10年期公债收益率触及7%

路透伦敦6月14日电---欧元兑美元周四转为下跌,此前西班牙10年期政府公债收益率(殖利率)升至7%,这被视为主权债无以维继的水准.

这也是其他被迫寻求国际援助的二线国家所曾达到的收益率水准.

欧元兑美元EUR=在电子交易平台EBS跌至1.2543日低,日内下跌0.1%,此前日高为1.25894.

多位交易商指出,1.2500有大量期权到期,可望让欧元近期跌势受到限制.(完)

--编译 张明钧;审校 侯向明

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