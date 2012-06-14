〔中国经济〕养老金缺口明年将达18.3万亿元,政府当未雨绸缪--研究报告

路透北京6月14日电---中国《财经》杂志刊发研究报告显示,到2013年,中国养老金缺口将达18.3万亿元人民币.政府应当充分认识,并启动改革.

由德意志银行大中华区首席经济学家马骏牵头的复旦大学为主的研究团体,和由中国银行首席经济学家曹远征牵头的中国银行研究团队,分别研究的结果得出相似结论,即国家资产负债表面临的中长期风险主要来自养老金、环保成本、地方融资平台和铁路债务.

报告显示,今后38年中,中国养老金累计缺口占GDP(国内生产总值)比重将达到75%,远高于环保成本,是融资平台和铁路债务对财政的压力的近20倍.

曹远征对路透表示,有缺口并不意味着就一定会出现偿付危机,目前养老金系统的现金流还很充沛.未来可能会有风险,所以现在提出来,希望能够未雨绸缪,早做安排.

"有前瞻性的政府应该未雨绸缪,在今后五年内启动国有企业股份划拨社保体系的改革."马骏主导的《化解国家资产负债中长期风险》报告称.

他们提出的改革方案包括,将退休年龄逐步于2020-2050年间提高7岁,并在五年内启动将80%的国有企业股份逐步划拨给社保体系的改革.

根据中银国际的假设条件和测试模型,2010年中国养老金的缺口达到16.48万亿元;到2013年则进一步达到18.3万亿元.

在目前养老制度不变的情况下,往后的年份缺口逐年放大,假设GDP年增长率为6%,到2033年时养老金缺口将达到68.2万亿元,占当年GDP的38.7%.

国家统计局数据显示,2011年末全国(不包括港澳台地区)60岁以上老年人口已达1.8499亿人,占总人口的比重达13.7%.(完)