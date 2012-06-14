版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 17:29 BJT

〔德国经济〕智库IFW将2012年德国经济增长率预估上调至0.9%

路透柏林6月14日电---德国智库IFW将该国2012年经济增长率预估上调0.2个百分点至0.9%,因受低利率影响.但IFW同时却下调了2013年德国经济增长预估,指出欧元区债务危机压制成长前景.

IFW周四表示,危机已经对企业信心造成负面影响,并导致投资减少.不过IFW随后补充道,这种影响尚未明显改变今年产出大幅增长的前景.

德国经济今年第一季增长0.5%,但IFW认为今年余下时间的增长动能将趋弱.IFW将德国2013年经济增长率预估下调0.2个百分点至1.7%.(完)

--编译 高琦; 审校 白云

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐