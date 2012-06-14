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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 17:21 BJT

〔欧洲个股〕诺基亚股价跌破2欧元,此前宣布大规模裁员

路透赫尔辛基6月14日电---诺基亚NOK1V.HE股价跌破2欧元,此前该公司宣布新的大规模裁员计划,并出售高端手机业务Vertu,且财测不佳.[ID:nST0463872](完)

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