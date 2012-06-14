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市场报道 | 2012年 6月 14日 星期四 17:18 BJT

〔表格〕欧元区第一季劳工成本较上年同期增加2.0%,增幅低于前季

路透布鲁塞尔6月14日电---欧盟统计局周四公布欧盟与欧元区第一季每小时劳工成本如下:

(数据为较上年同期百分比变化)

2012第一季 2011第四季

整体 薪资 其他 整体 薪资 其他

欧元区 2.0 2.0 2.0 2.8 2.6 3.5

欧盟27国 1.7 1.7 2.1 2.7 2.6 3.4

附注: 整体劳工成本包括社会福利支出与其他非薪资支出.(完)

浏览欧盟统计局完整数据,请点选(here)

--编译 白云; 审校 王洋

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