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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 10:43 BJT

〔新债招标〕中国三年期地方债中标利率2.76%,基本符合预期--业内人士

路透上海6月15日电---业内人士周五透露,中国财政部上午代理招标的206亿元人民币三年期固息地方政府债,中标利率为2.76%,基本符合此前2.74%的市场预测均值.

今日招标新债为今年首批地方债,采用单一价格荷兰式招标方式.市场此前对其利率预测区间在2.60%-2.85%.

206亿元的总规模中,青岛、广西、海南、重庆、陕西、新疆、甘肃省的额度分别为7、35、20、31、42、36及35亿元.上述债券将以2012年地方政府债券(一期)名称合并发行、合并托管上市交易.具体为18日开始发行并计息,19日发行结束,21日起上市交易.

财政部今年首批发行的地方债包括了青岛、广西等七省市地方政府债,总额为416亿元.另210亿元五年期地方债将于6月29日招标发行.[ID:nSB1597362]

财政部此前表示,2012年地方自行发债仍仅限于上海市、浙江省、广东省、深圳市四省(市),而在发行品种上,除了以往的三年和五年期,新增了七年期品种可供选择.[ID:nSB1543306]

2011年中国的地方政府共计发行了2,000亿元的债券,期限分三年和五年两种.其中财政部代理发行金额1,771亿元,上海等四地自行发债额229亿元.而今年财政部计划代发的地方政府债券将增至2,500亿元.(完)

--发稿 丁淑琴/李宏薇; 审校 林高丽

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