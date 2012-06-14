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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 17:38 BJT

《汇市简讯》西班牙忧虑帮助抑制新西兰元/美元

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* 西班牙10年期公债近7%的收益率令新西兰元/美元保持在0.7780(亚洲高位)下方

* 新西兰央行声明前,多头清算令现汇价降至0.7772的低点

* 昨日0.7810是一个月高位,阻力位在0.7843和0.7856上方

* 新西兰央行预计欧元区解体的可能性为10% (新西兰先驱报)

* 央行总裁博拉尔德对盈余提出警告(Dominion Post报导).他将于9月卸任.(完)

--编译 王洋;审校 张明钧

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