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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 10:49 BJT

〔新债招标〕中国九个月期贴现国债加权收益率2.27%--业内人士

路透上海6月15日电---业内人士周五透露,中国财政部稍早招标发行的150亿元人民币九个月期(273天)贴现国债,加权中标收益率为2.27%.

业内人士并称,边际(最优)中标收益率为2.3655%,投标倍数1.22倍.

该期债为财政部今年第三期记账式贴现国债,采用多种价格(美国式)招标方式,标的为价格,全场加权平均中标价格为发行价格.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.6月18日开始发行并计息,6月20日发行结束,6月25日起在各交易场所上市交易.(完)

--发稿 丁淑琴/李宏薇; 审校 林高丽

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