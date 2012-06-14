〔路透基点〕中国三一重工1.6亿美元境内贷款案的额度分配出炉--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港6月14日电---据汤森路透旗下基点引述消息人士报导,三一重工1.6亿美元三年期境内贷款案的额度分配出炉,由Westpac Banking Corp牵头.由于获得大量的超额认购,最终的融资规模为最初目标8,000万美元的两倍.
Westpac承贷3,500万美元.德国商业银行为委托主办行和额度分配行,承贷2,500万美元.韩国产业银行担任委托主办行和文件管理行,承贷2,000万美元.
国泰世华银行、Banca Monte dei Paschi di Siena为主办行,分别承贷2,000万和1,500万美元.大新银行、第一商业银行、华南商业银行和台湾土地银行亦为主办行,各承贷1,000万美元.中国交通银行为主办行和额度行,承贷500万美元.
正如稍早报导,此无担保融资利率约为350个基点.
所贷资金将用作运营资本.
King & Wood Mallesons为是次融资的法律顾问.
贷款案已于6月5日签约.(完)
--编译 许娜;审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。