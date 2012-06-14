〔路透基点〕中国三一重工1.6亿美元境内贷款案的额度分配出炉--RLPC

路透香港6月14日电---据汤森路透旗下基点引述消息人士报导,三一重工1.6亿美元三年期境内贷款案的额度分配出炉,由Westpac Banking Corp牵头.由于获得大量的超额认购,最终的融资规模为最初目标8,000万美元的两倍.

Westpac承贷3,500万美元.德国商业银行为委托主办行和额度分配行,承贷2,500万美元.韩国产业银行担任委托主办行和文件管理行,承贷2,000万美元.

国泰世华银行、Banca Monte dei Paschi di Siena为主办行,分别承贷2,000万和1,500万美元.大新银行、第一商业银行、华南商业银行和台湾土地银行亦为主办行,各承贷1,000万美元.中国交通银行为主办行和额度行,承贷500万美元.

正如稍早报导,此无担保融资利率约为350个基点.

所贷资金将用作运营资本.

King & Wood Mallesons为是次融资的法律顾问.

贷款案已于6月5日签约.(完)