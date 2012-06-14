〔离岸人民币〕中国财政部称6月将在香港发行230亿元国债,期限2-15年

中国证券：新疆地区企业IPO享受绿色通道，上证所已加大服务力度
路透上海3月3日 - 在中国证监会与新疆自治区政府和新疆生产建设兵团1月签署合作协议，符合条件的企业申请首次公开发行（IPO）时享受绿色通道后，上海证交所周五表示，已加大了对新疆地区企业上市服务的工作力度。
路透上海6月14日电---中国财政部周四公告称,定于6月在香港发行230亿元人民币国债,其中通过香港债务工具中央结算系统(CMU)面向机构投资者招标发行155亿元,期限3-15年;20亿元将面向国外中央银行定向发行;另55亿元面向个人投资者发行,期限两年.
刊登在财政部网站的公告指出,面向机构投资者招标发行的部分中,包括3年期70亿元、5年期55亿元、7年期10亿元、10年期10亿元、15年期10亿元;面向境外央行定向发行的部分,其中标利率亦将按照CMU招标确定.
财政部并称,2012年继续在香港发行人民币国债并稳步扩大发行规模,人民币国债的发行,推动香港债券市场的基础设施建设,促进香港债券市场的发展.(完)
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--发稿 边竞; 审校 林高丽
路透上海3月3日 - 在中国证监会与新疆自治区政府和新疆生产建设兵团1月签署合作协议，符合条件的企业申请首次公开发行（IPO）时享受绿色通道后，上海证交所周五表示，已加大了对新疆地区企业上市服务的工作力度。
路透伦敦3月3日 - 德国指标10年期公债收益率周五有望创11月美国大选以来最大单周涨幅，因对美国3月加息预期升温，且欧元区通胀上升，对法国大选的担忧情绪有所缓解。
路透3月3日 - 周五公布的数据显示，意大利第四季经济较上季增长0.2%，较上年同期修正为增长1.0%。 意大利统计局确认第四季国内生产总值(GDP)按季增幅与初值相符，但同比增幅自初值的增长1.1%下修。 内需为季比增幅贡献了0.4个百分点，贡献最大，但库存则给经济成长造成了0.2个百分点的拖累。 第三季GDP按季增长0.3%与初值相符，同比增长1.0%，低于初值的增长1.1%。(完) (编译 许娜；审校 白云)