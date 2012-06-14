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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 17:41 BJT

〔离岸人民币〕中国财政部称6月将在香港发行230亿元国债,期限2-15年

路透上海6月14日电---中国财政部周四公告称,定于6月在香港发行230亿元人民币国债,其中通过香港债务工具中央结算系统(CMU)面向机构投资者招标发行155亿元,期限3-15年;20亿元将面向国外中央银行定向发行;另55亿元面向个人投资者发行,期限两年.

刊登在财政部网站的公告指出,面向机构投资者招标发行的部分中,包括3年期70亿元、5年期55亿元、7年期10亿元、10年期10亿元、15年期10亿元;面向境外央行定向发行的部分,其中标利率亦将按照CMU招标确定.

财政部并称,2012年继续在香港发行人民币国债并稳步扩大发行规模,人民币国债的发行,推动香港债券市场的基础设施建设,促进香港债券市场的发展.(完)

参看相关细节,请点选中国财政部网站(here)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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