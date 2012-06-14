美俄角力叙利亚可能引发新一轮冷战

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透特拉维夫6月13日电---以色列一名高级军官称，叙利亚可能分裂成两三个敌对部分，对中东的影响无法预见，世界可能因此再次陷入冷战。
“俄罗斯和中国支持（叙利亚总统）阿萨德可能导致冷战再现。”该军官匿名表示。
叙利亚已陷入地区性的代理人战争，伊朗和黎巴嫩真主党等阿萨德的盟友每天向其提供直接的地面援助。
“叙利亚可能出现真正的混乱，有可能持续数年。”该军官说道。
“在叙利亚，一场代理人战争正在上演，伊朗向阿拉维派教徒提供武器，土耳其则积极武装反对派。”土耳其分析师Can Kasapoglu表示。
叙利亚自由军得到了土耳其、沙特阿拉伯和卡塔尔的支持，这些国家都是美国的盟友。
近期有关成功摧毁坦克的录像表明，叙利亚反对派可能已经获得比火箭推进式榴弹更加先进的反坦克武器。
美国称，俄罗斯可能正在向叙利亚出售武装直升机。美国国务卿希拉里周二表示，俄罗斯声称其向叙利亚输送武器与冲突无关的说法“明显不真实”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。