叙利亚危机让世界和地区大国陷入到代理战争中

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦6月13日电---美国指控俄罗斯向叙利亚政府提供攻击直升机，称叙利亚的部族冲突已失控，叙利亚冲突正让世界和地区大国陷入到一场与日俱增的代理战争中。

尽管美、俄、中以及欧盟和中东国家均认可安南的和平计划，但分析人士表示，这些国家的“站队”倾向日益明显。

各方虽都公开抨击叙利亚暴力，但支持叙利亚总统阿萨德的不仅有伊朗，还有其长期盟友俄罗斯。俄罗斯在叙利亚塔尔图斯(Tartus)拥有海军基地，及两国间包括武器销售等在内的利润丰厚的贸易，或是俄罗斯不愿放弃支持阿萨德的原因。虽没有直接干涉叙利亚危机的迹象，但中国则通过外交力量支持俄罗斯，双方都希望避免利比亚事件的重演。

华府表示，美国不会向反对派武装“自由叙利亚军”(Free Syrian Army)提供直接武力支持，但承诺会提供“不致命的”支持。有人认为，美国或帮助反对派从卡塔尔、沙特或其他国家运输武器。

且有越来越多的迹象显示，与基地组织有关的武装人员或正加入这场反对阿萨德的混乱争斗中，这让西方国家十分担忧。

在某些方面，此次对峙已然有超越冷战时期对抗的感觉。

随着部落民兵日益被指责为流血屠杀事件的元凶，或许会造成中东地区以沙特支持的逊尼派穆斯林和伊朗时不时支持的什叶派穆斯林之间部族冲突的增加。

简氏防务咨询机构(IHS Jane's)的中东分析师David Hartwell表示：“看看叙利亚，双方现在的表现就像是停火协议从未存在过一样。大国表示他们希望叙利亚实现和平，他们说得对，叙利亚冲突是危险的……但你看看大国的表现，他们只是让情况变得更糟了。”（完）