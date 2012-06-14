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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 18:01 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及年内新低,受全球经济忧虑拖累

路透新加坡6月14日电---马来西亚棕榈油期货周四跌至2012年低位,因欧元区债务危机和美国经济增长乏力,促使投资者远离风险较高资产.

投资者关注今日稍晚出炉美国就业数据,及本周末举行的希腊大选,以期从中找寻交易线索.

"我们将在周末迎来希腊大选,市场人士目前暂时离市观望,"辉立期货驻新加坡大宗商品分析师Ker Chung Yang称.

"供需基本面仍十分令人鼓舞,因需求增强而且库存下降.但现在市场仍由宏观经济因素,而非供需基本面主导."

0838GMT,指标8月棕榈油期货FCPOc3跌3.1%,报每吨2,857马币.

棕榈油期货今年首次跌破2,900马币关口.今日稍早曾触及2,856低位,为2011年10月20日以来未见水准.

成交量较高,超过27,000口(每口25吨),因投资者急于结清仓位.(完)

--编译 许娜;审校 田建华

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