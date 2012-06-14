〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及年内新低,受全球经济忧虑拖累

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡6月14日电---马来西亚棕榈油期货周四跌至2012年低位,因欧元区债务危机和美国经济增长乏力,促使投资者远离风险较高资产.
投资者关注今日稍晚出炉美国就业数据,及本周末举行的希腊大选,以期从中找寻交易线索.
"我们将在周末迎来希腊大选,市场人士目前暂时离市观望,"辉立期货驻新加坡大宗商品分析师Ker Chung Yang称.
"供需基本面仍十分令人鼓舞,因需求增强而且库存下降.但现在市场仍由宏观经济因素,而非供需基本面主导."
0838GMT,指标8月棕榈油期货FCPOc3跌3.1%,报每吨2,857马币.
棕榈油期货今年首次跌破2,900马币关口.今日稍早曾触及2,856低位,为2011年10月20日以来未见水准.
成交量较高,超过27,000口(每口25吨),因投资者急于结清仓位.(完)
--编译 许娜;审校 田建华
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。