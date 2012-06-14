〔路透基点〕和记电讯三年期再融资案规模已缩小至55亿港元--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港6月14日电---消息人士透露,和记电讯已将三年期再融资案规模由原来的65亿港元缩小至55亿港元(7.09亿美元).
多名消息人士表示,借款方起初计划贷款规模仅为50亿港元,但在获超额认购后规模扩大至65亿港元.
是次未获担保的额度现分为一笔33亿港元的定期贷款和一笔22亿港元的再循环信贷额度.此前二者规模分别为36亿港元和29亿港元.
今天签署了协议.
以往报导称,共有10家银行参与其中,分别是中国农业银行、中银香港、农业信贷企业与投资银行(CA-CIB)、加拿大帝国商业银行(CIBC)、星展银行(DBS)、汇丰银行、瑞穗实业银行、渣打银行、三井住友银行和新加坡大华银行.
参案银行获得含所有成本费用200个基点,利率为香港银行同业拆息利率加码160个基点,先付费用120个基点.循环信贷额度承诺费用为40个基点.(完)
--编译 梁睿雪;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。