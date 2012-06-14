〔路透基点〕和记电讯三年期再融资案规模已缩小至55亿港元--RLPC

路透香港6月14日电---消息人士透露,和记电讯已将三年期再融资案规模由原来的65亿港元缩小至55亿港元(7.09亿美元).

多名消息人士表示,借款方起初计划贷款规模仅为50亿港元,但在获超额认购后规模扩大至65亿港元.

是次未获担保的额度现分为一笔33亿港元的定期贷款和一笔22亿港元的再循环信贷额度.此前二者规模分别为36亿港元和29亿港元.

今天签署了协议.

以往报导称,共有10家银行参与其中,分别是中国农业银行、中银香港、农业信贷企业与投资银行(CA-CIB)、加拿大帝国商业银行(CIBC)、星展银行(DBS)、汇丰银行、瑞穗实业银行、渣打银行、三井住友银行和新加坡大华银行.

参案银行获得含所有成本费用200个基点,利率为香港银行同业拆息利率加码160个基点,先付费用120个基点.循环信贷额度承诺费用为40个基点.(完)