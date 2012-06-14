版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 18:37 BJT

〔东南亚股市〕印尼股市创一周最低收位,菲律宾股市亦收跌

路透曼谷6月14日电---东南亚股市周四跟随全球其它股市下跌,其中大宗商品类股领跌.由于全球大宗商品价格下跌,该类股遭遇抛压.

东南亚交易员称,西班牙10年期公债收益率(殖利率)周三触及欧元问世以来的高位7%,令投资者对欧洲债务形势持谨慎态度.

印尼股市.JKSE跌1.8%报3,791.62点,为6月6日以来最低收位;菲律宾股市.PSI收跌1.7%,结束一连两日涨势.这两个市场的表现均不如东南亚整体市场.

印尼最大的煤炭矿商Bumi Resources Tbk (BUMI.JK)大跌8.9%,菲律宾Aboitiz Power (AP.PS)跌3.1%.

1027GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

新加坡 .FTSTI 2773.81 -13.07 -0.47 +4.82 2646.35

马来西亚 .KLSE 1570.94 -5.29 -0.34 +2.63 1530.73

泰国 .SETI 1153.01 -5.21 -0.45 +12.45 1025.32

印尼 .JKSE 3791.62 -68.84 -1.78 -0.79 3821.99

菲律宾 .PSI 5020.85 -88.76 -1.74 +14.84 4371.96

越南 .VNI 425.28 -2.33 -0.54 +20.97 351.55

--------------------------------------------------------------

(完)

--编译 许娜;审校 王洋

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐