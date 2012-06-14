〔东南亚股市〕印尼股市创一周最低收位,菲律宾股市亦收跌

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透曼谷6月14日电---东南亚股市周四跟随全球其它股市下跌,其中大宗商品类股领跌.由于全球大宗商品价格下跌,该类股遭遇抛压.
东南亚交易员称,西班牙10年期公债收益率(殖利率)周三触及欧元问世以来的高位7%,令投资者对欧洲债务形势持谨慎态度.
印尼股市.JKSE跌1.8%报3,791.62点,为6月6日以来最低收位;菲律宾股市.PSI收跌1.7%,结束一连两日涨势.这两个市场的表现均不如东南亚整体市场.
印尼最大的煤炭矿商Bumi Resources Tbk (BUMI.JK)大跌8.9%,菲律宾Aboitiz Power (AP.PS)跌3.1%.
1027GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2773.81 -13.07 -0.47 +4.82 2646.35
马来西亚 .KLSE 1570.94 -5.29 -0.34 +2.63 1530.73
泰国 .SETI 1153.01 -5.21 -0.45 +12.45 1025.32
印尼 .JKSE 3791.62 -68.84 -1.78 -0.79 3821.99
菲律宾 .PSI 5020.85 -88.76 -1.74 +14.84 4371.96
越南 .VNI 425.28 -2.33 -0.54 +20.97 351.55
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(完)
--编译 许娜;审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。