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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 18:48 BJT

〔西班牙金融〕银行业独立审计将显示资金需求为600-700亿欧元--消息

路透马德里6月14日电---两名消息人士周四告诉路透,针对西班牙银行业的独立审计周一应会完成,将显示解决数家银行问题所需的资金规模为600-700亿欧元.

这些消息人士称,由咨询公司Oliver Wyman与Roland Berger进行的审计原定6月21日前结束,但由于西班牙首相拉霍伊需拿到结果,以便在墨西哥召开的G20峰会上说明银行业救援计划细节,审计将会提前完成.(完)

--编译 隋芬;审校 王洋

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