(重发)〔中国金融〕央行称炒作首套房贷利率最低可七折系有意曲解政策意图

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(重发以更新文中银监会报导的链接)
路透上海6月14日电---中国再次释出楼市调控不会放松的信号.中国人民银行新闻发言人周四表示,央行和监管部门对个人住房贷款一直实施有效的政策引导和审慎性监管,个别媒体称"央行特急文件规定首套房贷利率最低可七折",有意曲解央行政策意图,有市场炒作之嫌.
央行网站新闻稿引述该发言人指出,有关"央行特急文件调整利率及其涉及房贷利率",是要明确在允许金融机构对企业贷款利率浮动区间下限放宽至基准利率0.8倍的同时,对个人住房贷款利率浮动区间下限不再进一步放宽,此次仍保持基准利率0.7倍不变.
央行发言人并称,银发(2012)142号文的内容是下调存贷款基准利率和调整利率浮动区间,央行调整利率、次日生效,历来都向银行系统发一特急文件予以说明,以保证商业银行必须在政策当晚完成全行计息系统调整,次日可按调整后利率正常营业.
中国银监会周四稍早亦发布声明称,此前发布的相关办法中明确个人住房抵押贷款的风险权重为50%,与现行监管规定相一致,未做任何调整,有关媒体的报导纯属误解.[ID:nSB1598754]
中国央行上周祭出自2008年末全球金融危机爆发以来首次降息,并将存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍,将贷款利率下限调整为基准利率的0.8倍,朝利率市场化迈进一步.[ID:nSB1595120](完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。