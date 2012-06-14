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债券 | 2012年 6月 14日 星期四 18:48 BJT

〔伦敦美债〕长期公债价格下跌,即将迎来30年期公债标售

路透伦敦6月14日电---美国长期公债价格周四承压,因投资者面临又一波新债供给.不过周末希腊大选前,30年期公债或将受益于避险买盘.

30年期公债US30YT=RR收益率上升1.4个基点,报2.73%.指标10年期公债收益率US10YT=RR上升1.2个基点,报1.61%.

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