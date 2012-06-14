版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 14日 星期四 19:23 BJT

〔标题新闻〕明年荷兰预算赤字/GDP之比将降至2.9%,低于欧盟3%的上限--官方预测机构CPB

* 国内生产总值(GDP)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWEA4221]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐