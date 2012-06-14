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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 19:49 BJT

〔金属期市〕铜价持稳,希腊选举临近投资者不愿建仓

路透伦敦6月14日电---铜价周四持稳,因大多数投资者不愿在希腊周日选举出结果前建立仓位.希腊此次选举对欧元区危机尤为关键.这场危机在过去一年间已重创市场并损及金属需求.

对中国经济放缓程度超预期的担忧,亦已被中国政府将采取经济刺激政策来回应的预期所平衡.

1054GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报每吨7,399.25美元,较周三收盘价7,390美元几近持平.

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