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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 20:22 BJT

〔西班牙金融〕政府将采取更多措施来降低债务风险溢价--经济部长

路透马德里6月14日电---西班牙经济部长德金多斯周四表示,政府未来几天与几周将采取进一步措施,帮助降低被认为不可持续的债券风险溢价水平.

周四,西班牙10年期公债与指标德债的收益率(殖利率)之差触及欧元问世以来高位,超过了550个基点.

"这种情况是无法维系的…我相信我们未来几天与几周里将采取更多措施,来拉低这个溢价."德金多斯告诉记者.(完)

--编译 隋芬;审校 王洋

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