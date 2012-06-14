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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 21:25 BJT

〔意大利经济〕政府今年拟将公共支出削减约50亿欧元--官员

路透罗马6月14日电---意大利国会事务部长Piero Giarda周四表示,该国今年拟将公共行政支出削减50亿欧元,幅度大于之前公布的42亿.(完)

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