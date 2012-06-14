〔国际油市〕亚洲石脑油需求保持低迷,跨月价差维持贴水2美元水平

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡6月14日电---周四亚洲石脑油跨月价差连续第三日保持在每吨贴水2.00美元,因全球经济前景低迷且石脑油供给增长之际,需求低迷的态势料持续下去.
近月跨月价差-即近月7月下半月与8月下半月之间的价差,报贴水2.00美元.
鲜有买家入市,仅有韩国湖南石油化学标购5万吨7月下半月到岸Yeosu的石脑油,成本加运费价为每吨较日本现货报价贴水约4.50美元.
这是六个半月来韩国买家首次支付贴水价格.
一位交易员说:"没有迹象表明石化需求改善.我们需要等到第四季,看看是否会改善."
石脑油是制造包括塑料在内的石化产品的原料.
汽油裂解价差连续第四日下降,徘徊在五个半月低点附近,因供应充足,但需求低迷.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 739.00 5.00 0.68 734.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 79.77 0.55 0.69 79.22
97号现货汽油GL97-SIN 108.15 -0.05 -0.05 108.20
95号现货汽油GL95-SIN 105.10 -0.70 -0.66 105.80
92号现货汽油GL92-SIN 102.50 -0.10 -0.10 102.60
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 5.05 -0.11 -2.13 5.16 (完)
--编译 王洋;审校 隋芬
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。