〔国际油市〕亚洲石脑油需求保持低迷,跨月价差维持贴水2美元水平

路透新加坡6月14日电---周四亚洲石脑油跨月价差连续第三日保持在每吨贴水2.00美元,因全球经济前景低迷且石脑油供给增长之际,需求低迷的态势料持续下去.

近月跨月价差-即近月7月下半月与8月下半月之间的价差,报贴水2.00美元.

鲜有买家入市,仅有韩国湖南石油化学标购5万吨7月下半月到岸Yeosu的石脑油,成本加运费价为每吨较日本现货报价贴水约4.50美元.

这是六个半月来韩国买家首次支付贴水价格.

一位交易员说:"没有迹象表明石化需求改善.我们需要等到第四季,看看是否会改善."

石脑油是制造包括塑料在内的石化产品的原料.

汽油裂解价差连续第四日下降,徘徊在五个半月低点附近,因供应充足,但需求低迷.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 739.00 5.00 0.68 734.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 79.77 0.55 0.69 79.22

97号现货汽油GL97-SIN 108.15 -0.05 -0.05 108.20

95号现货汽油GL95-SIN 105.10 -0.70 -0.66 105.80

92号现货汽油GL92-SIN 102.50 -0.10 -0.10 102.60

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 5.05 -0.11 -2.13 5.16 (完)