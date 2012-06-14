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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 21:19 BJT

〔国际油市〕阿尔及利亚能源部长称维持OPEC产出限额不足以遏制油价跌势

路透阿尔及尔6月14日电---媒体援引阿尔及利亚能源部长Youcef Yousfi的话称,维持石油输出国组织(OPEC)当前产出限额将"不足以"遏制油价跌势.(完)

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