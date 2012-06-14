〔国际油市〕亚洲现货柴油裂解价差下跌,库存升高

路透新加坡6月14日电---亚洲柴油裂解价差周四小跌至两日低点,为每桶15.53美元,现货升水走疲,因亚洲最大柴油进口国印尼需求放缓.

官方数据显示,在截至6月13日止的当周,新加坡在岸柴油与航煤库存升高近4.2%,至三周高位933万桶.

在越南、印尼与马来西亚需求下滑之际,还有更多柴油从韩国运抵.

"柴油裂解价差略微趋疲,亚洲整体而言实际上不缺库存."驻新加坡的一名交易员说.

虽然壳牌新加坡Bukom炼厂因7月维护活动将减少生产,交易员称其影响正逐渐淡化.

"亚洲炼厂将降低开工率,以维持不错的柴油裂解价差水平."前述交易员说.

据行业消息人士,韩国S-Oil(010950.KS)将6月开工率从前月的满载运行降至93%.另据消息人士透露,中国中石化本月将比先前目标削减原油加工量逾100万吨,以在需求放缓之际减少国内的高库存.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 111.40 0.27 0.24 111.13

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 110.70 -0.32 -0.29 111.02

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 118.85 6.68 5.96 112.17

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 112.90 -0.32 -0.28 113.22

6月柴油互换 GOSGSWMc1 110.30 -0.30 -0.27 110.60

7月柴油互换 GOSGSWMc2 110.15 -0.35 -0.32 110.50 (完)