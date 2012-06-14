〔国际油市〕亚洲现货柴油裂解价差下跌,库存升高

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡6月14日电---亚洲柴油裂解价差周四小跌至两日低点,为每桶15.53美元,现货升水走疲,因亚洲最大柴油进口国印尼需求放缓.
官方数据显示,在截至6月13日止的当周,新加坡在岸柴油与航煤库存升高近4.2%,至三周高位933万桶.
在越南、印尼与马来西亚需求下滑之际,还有更多柴油从韩国运抵.
"柴油裂解价差略微趋疲,亚洲整体而言实际上不缺库存."驻新加坡的一名交易员说.
虽然壳牌新加坡Bukom炼厂因7月维护活动将减少生产,交易员称其影响正逐渐淡化.
"亚洲炼厂将降低开工率,以维持不错的柴油裂解价差水平."前述交易员说.
据行业消息人士,韩国S-Oil(010950.KS)将6月开工率从前月的满载运行降至93%.另据消息人士透露,中国中石化本月将比先前目标削减原油加工量逾100万吨,以在需求放缓之际减少国内的高库存.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 111.40 0.27 0.24 111.13
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 110.70 -0.32 -0.29 111.02
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 118.85 6.68 5.96 112.17
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 112.90 -0.32 -0.28 113.22
6月柴油互换 GOSGSWMc1 110.30 -0.30 -0.27 110.60
7月柴油互换 GOSGSWMc2 110.15 -0.35 -0.32 110.50 (完)
--编译 隋芬;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。