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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 21:49 BJT

〔国际油市〕伊朗、科威特和尼日利亚石油部长料OPEC维持产量限额不变

路透维也纳6月14日电---伊朗、科威特和尼日利亚石油部长均表示,预计石油输出国组织(OPEC)将维持产出限额不变.OPEC已开始举行会议,为下半年设定产量政策.

沙特石油部长则未作评论.(完)

--编译 王洋;审校 隋芬

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