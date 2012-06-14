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市场报道 | 2012年 6月 14日 星期四 21:20 BJT

〔表格〕美国5月大豆压榨量为1.38266亿蒲式耳--NOPA

路透华盛顿6月14日电---美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:

2012年5月 2012年4月 2011年5月

压榨量(1,000蒲式耳) 138,266 131,708 120,319

豆粕出口量(短吨) 723,132 607,598 334,211

豆粕产量(百万吨) 3,316,442 3,166,012 2,905,301

出粕率(磅/蒲式耳) 47.97 48.08 48.29

豆油产量(百万磅) 1,597.0 1,519.9 1,403.9

出油率(磅/蒲式耳) 11.55 11.54 11.67

豆油库存(1,000磅) 2,312,358 2,384,942 2,709,719 (完)

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--编译 隋芬;审校 王洋

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