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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 21:32 BJT

〔欧洲金融〕ECB管委诺沃特尼:现在揣测有无新一轮LTRO还为时太早

路透法兰克福6月14日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周四表示,现在揣测ECB会否再推三年期长期再融资操作(LTRO)还为时太早.(完)

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