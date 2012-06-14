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市场报道 | 2012年 6月 14日 星期四 21:30 BJT

〔表格〕美国6月7日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿6月14日电---美国农业部(USDA)公布6月7日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

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小麦 432.9 0.0 449.7 0.0 5,548.3 7,093.8

大麦 27.5 0.0 27.5 0.0 29.8 1.8

玉米 92.1 77.7 127.6 77.7 38,555.4 44,098.2

高粱 18.4 0.0 18.8 0.0 926.0 3,233.5

大豆 425.0 580.0 491.0 580.0 36,786.4 41,856.9

豆粕 116.9 24.5 140.5 24.5 6,968.8 7,163.9

豆油 6.8 0.5 8.1 0.5 453.0 1,227.6

皮马棉 3.9 0.0 3.9 0.0 619.7 523.8

陆地棉 795.7 219.6 803.0 221.8 12,445.6 14,468.4

稻米 70.9 0.0 71.2 0.0 3,099.4 3,661.5 (完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 王洋;审校 隋芬

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