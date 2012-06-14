〔欧洲经济〕ECB管委魏德曼称欧洲作出艰难决定事不宜迟

欧元债市：德债收益率或创美国大选来最大单周涨幅，因美加息前景升温
路透伦敦3月3日 - 德国指标10年期公债收益率周五有望创11月美国大选以来最大单周涨幅，因对美国3月加息预期升温，且欧元区通胀上升，对法国大选的担忧情绪有所缓解。
路透德国曼海姆6月14日电---欧洲央行管委会成员魏德曼周四称:
* 不宜通过较高的通胀率来解决欧元区失衡问题,这会有损央行信誉
* 欧洲作出艰难决定事不宜迟
* 在欧元区扩大责任共担并不是解决欧洲改革疲乏迹象的办法
* 财政联盟的核心要素是严格的预算规定,以及欧元区具有独立性的新监管机构
* 短期紧急措施应不与长期稳定目标形成冲突
* 需果断应对物价稳定方面正浮现的上行风险,决策不能因非货币政策问题而遭拖延.(完)
路透伦敦3月3日 - 德国指标10年期公债收益率周五有望创11月美国大选以来最大单周涨幅，因对美国3月加息预期升温，且欧元区通胀上升，对法国大选的担忧情绪有所缓解。
路透3月3日 - 周五公布的数据显示，意大利第四季经济较上季增长0.2%，较上年同期修正为增长1.0%。 意大利统计局确认第四季国内生产总值(GDP)按季增幅与初值相符，但同比增幅自初值的增长1.1%下修。 内需为季比增幅贡献了0.4个百分点，贡献最大，但库存则给经济成长造成了0.2个百分点的拖累。 第三季GDP按季增长0.3%与初值相符，同比增长1.0%，低于初值的增长1.1%。(完) (编译 许娜；审校 白云)
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。