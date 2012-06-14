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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 21:52 BJT

〔欧洲经济〕ECB管委魏德曼称欧洲作出艰难决定事不宜迟

路透德国曼海姆6月14日电---欧洲央行管委会成员魏德曼周四称:

* 不宜通过较高的通胀率来解决欧元区失衡问题,这会有损央行信誉

* 欧洲作出艰难决定事不宜迟

* 在欧元区扩大责任共担并不是解决欧洲改革疲乏迹象的办法

* 财政联盟的核心要素是严格的预算规定,以及欧元区具有独立性的新监管机构

* 短期紧急措施应不与长期稳定目标形成冲突

* 需果断应对物价稳定方面正浮现的上行风险,决策不能因非货币政策问题而遭拖延.(完)

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