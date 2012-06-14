〔国际油市〕亚洲燃料油市场跨月价差持稳

路透新加坡6月14日电---亚洲燃料油市场周四大体持稳,6月/7月和7月/8月跨月价差几乎未见变动,但380-cst燃料油现货升水小升,受益于实货市场的买兴.

即期6月/7月价差持平于每吨4.50美元.7月/8月跨月价差下跌0.13美元收报每吨5.75美元,与周三5.88美元相差不多.

互换市场的活动依旧活跃,至少有24万吨7月/8月合约成交.

中国光汇石油再度以固定价格互换合约的最大买家现身市场,交易窗口成交的8万吨中,光汇石油占到了7万吨.

实货市场的交投也略微加速,有两笔380-cst燃料油成交.兴隆以每吨较新加坡现货报价升水3.50-3.75美元的价格从中石油手中购得两笔船货.

这帮助将380-cst燃料油现货价差再度上升0.45美元至每吨3.60美元,为三周来最高.另一方面,180-cst燃料油现货升水下跌0.05美元至每吨3.90美元.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 615.85 -1.75 -0.28 617.60

现货380CST燃料油 FO380-SIN 603.25 0.90 0.15 602.35

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 606.00 1.00 0.17 605.00

380CST船用燃料油升水 2.75 0.10 3.77 2.65

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.90 -0.05 -1.27 3.95

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.60 0.45 14.29 3.15 (完)