〔国际油市〕亚洲燃料油市场跨月价差持稳

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡6月14日电---亚洲燃料油市场周四大体持稳,6月/7月和7月/8月跨月价差几乎未见变动,但380-cst燃料油现货升水小升,受益于实货市场的买兴.
即期6月/7月价差持平于每吨4.50美元.7月/8月跨月价差下跌0.13美元收报每吨5.75美元,与周三5.88美元相差不多.
互换市场的活动依旧活跃,至少有24万吨7月/8月合约成交.
中国光汇石油再度以固定价格互换合约的最大买家现身市场,交易窗口成交的8万吨中,光汇石油占到了7万吨.
实货市场的交投也略微加速,有两笔380-cst燃料油成交.兴隆以每吨较新加坡现货报价升水3.50-3.75美元的价格从中石油手中购得两笔船货.
这帮助将380-cst燃料油现货价差再度上升0.45美元至每吨3.60美元,为三周来最高.另一方面,180-cst燃料油现货升水下跌0.05美元至每吨3.90美元.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 615.85 -1.75 -0.28 617.60
现货380CST燃料油 FO380-SIN 603.25 0.90 0.15 602.35
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 606.00 1.00 0.17 605.00
380CST船用燃料油升水 2.75 0.10 3.77 2.65
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.90 -0.05 -1.27 3.95
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.60 0.45 14.29 3.15 (完)
--编译 王洋; 审校 隋芬
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。