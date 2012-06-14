版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 22:01 BJT

〔香港个股〕思捷环球即将离职的行政总裁称转型计划将按原计划实施

路透米兰/香港6月14日电---思捷环球即将离职的集团行政总裁Ronald van der Vis称:

* 家庭因素是辞职的唯一原因

* 称转型计划处于正轨,将按原计划继续实施

* 将留任至7月1日,以确保顺利交接.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐