〔香港个股〕思捷环球CEO称转型计划将继续实施,家庭为其辞职唯一原因

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透米兰/香港6月14日电---香港最大衣履零售商--思捷环球(0330.HK)已辞职的集团行政总裁Ronald van der Vis周四表示,家庭是他辞职的唯一原因,而公司的转型计划仍将按照原样继续实施.
"我必需考虑现实情况…一直以来太过忽略家人,现在必需做的更加平衡."Ronald van der Vis在与分析师召开电话会议后表示.
关于Ronald van der Vis与集团董事会主席辞职的消息,已经使思捷环球公司市值蒸发近三分之一,并引发对该公司或成为收购目标的揣测.
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--编译 隋芬;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。