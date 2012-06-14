〔香港个股〕思捷环球CEO称转型计划将继续实施,家庭为其辞职唯一原因

路透米兰/香港6月14日电---香港最大衣履零售商--思捷环球(0330.HK)已辞职的集团行政总裁Ronald van der Vis周四表示,家庭是他辞职的唯一原因,而公司的转型计划仍将按照原样继续实施.

"我必需考虑现实情况…一直以来太过忽略家人,现在必需做的更加平衡."Ronald van der Vis在与分析师召开电话会议后表示.

关于Ronald van der Vis与集团董事会主席辞职的消息,已经使思捷环球公司市值蒸发近三分之一,并引发对该公司或成为收购目标的揣测.

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