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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 01:11 BJT

〔表格〕美国财政部标售30年期公债得标利率为2.720%,投标倍数为2.40

路透华盛顿6月14日电---美国财政部称,其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 2.720

中值 2.679

低值 2.618

价格/得标

价格 105.703794

高值得标比率 32.38%

投标倍数 2.40

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 13,000,001,600

总投标 31,164,336,600

竞争性投标得标 12,991,345,000

非竞争性投标得标 8,656,600

FED附加 917,863,600

初级市场交易商投标 20,376,100,000

初级市场交易商得标 5,649,289,000

直接投标 4,978,500,000

直接投标得标 3,121,500,000

间接投标 5,801,080,000

间接投标得标 4,220,556,000

发行细节

发行日 2012/06/15

到期日 2042/05/15

CUSIP码 912810QW1

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

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