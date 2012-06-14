〔表格〕美国财政部标售30年期公债得标利率为2.720%,投标倍数为2.40

欧洲汇市：英镑小跌，英国服务业PMI备受关注
路透伦敦3月3日 - 英镑兑美元周五小跌，在六周低点略上方交投，稍晚公布的服务业调查料将证实，在英国3月正式展开退欧谈判之前，英国服务业活动已放缓。
路透华盛顿6月14日电---美国财政部称,其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 2.720
中值 2.679
低值 2.618
价格/得标
价格 105.703794
高值得标比率 32.38%
投标倍数 2.40
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 13,000,001,600
总投标 31,164,336,600
竞争性投标得标 12,991,345,000
非竞争性投标得标 8,656,600
FED附加 917,863,600
初级市场交易商投标 20,376,100,000
初级市场交易商得标 5,649,289,000
直接投标 4,978,500,000
直接投标得标 3,121,500,000
间接投标 5,801,080,000
间接投标得标 4,220,556,000
发行细节
发行日 2012/06/15
到期日 2042/05/15
CUSIP码 912810QW1
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 母红;审校 利棣儿
路透伦敦3月3日 - 英镑兑美元周五小跌，在六周低点略上方交投，稍晚公布的服务业调查料将证实，在英国3月正式展开退欧谈判之前，英国服务业活动已放缓。
路透3月3日 - 周五公布的数据显示，意大利第四季经济较上季增长0.2%，较上年同期修正为增长1.0%。 意大利统计局确认第四季国内生产总值(GDP)按季增幅与初值相符，但同比增幅自初值的增长1.1%下修。 内需为季比增幅贡献了0.4个百分点，贡献最大，但库存则给经济成长造成了0.2个百分点的拖累。 第三季GDP按季增长0.3%与初值相符，同比增长1.0%，低于初值的增长1.1%。(完) (编译 许娜；审校 白云)
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。