版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 23:42 BJT

〔国际油市〕6月30日止四周OPEC石油日均出口料减少10万桶--分析师

路透伦敦6月14日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至6月30日的四周内,石油日均出口料将减少10万桶.

根据Oil Movements提供的最新数据,截至6月30日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料为2,396万桶,截至6月2日止四周每日原油出口量为2,406万桶.

OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一.(完)

浏览OPEC相关报导,请点选[OPEC-CMN]

--编译 于春红;审校 利棣儿

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐