〔欧洲汇市〕英镑兑欧元走软但兑美元上涨,前景因债务危机加剧而不明

路透伦敦6月14日电---英镑兑欧元周四走软,因为投资者削减对欧元的空头押注,而且还获利了结.但英镑兑美元上涨,因为之前公布的美国数据表现疲弱,支撑了美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出更多刺激政策的预期.

欧元兑英镑EURGBP=D4小涨0.1%,报0.81英镑.该货币对从周二所及两周低位0.8011英镑反弹,当时欧元区危机蔓延风险加剧,投资者寻求欧元之外的替代品.

5月初以来,欧元兑英镑陷于大致在0.8150-三年半低位0.7950英镑的区间交投.分析师称,周末希腊大选前该货币对可能仍保持区间交投.此次希腊大选可能会决定该国是否能够继续留在欧元区.

英镑兑美元GBP=D4上涨0.3%,报1.5550美元,部分受助于公司及中东投资者对英镑的强劲买需.交易商称,阻力位在6月7日所及高位1.5601美元.

继美国公布该国5月消费者物价指数(CPI)较前月降幅创逾三年来最大后[ID:nEAPAE0CD3],美元全线承压.CPI降幅之所以这么大,是因为家庭削减对汽油的支出.另一份报告显示,美国上周初请失业金人数六周来第五次上升.

所有这些都给予了美联储更多放松政策的空间.

尽管英镑兑美元最近反弹,但投资者仍对英镑走势持谨慎态度,因为他们仍担心欧元区乱局将损伤英国经济.欧元区是英国的最大贸易伙伴.

鉴于人们担心英国央行将选择放松政策来对抗欧元区债务危机的影响,英镑兑美元可能会跌向本月稍早所及低位1.5269美元.

英国央行总裁金恩今日稍晚将发表演讲.人们愈加臆测,金恩将宣布向银行业系统增加流动性的举措.英国央行副总裁塔克本周稍早曾称,英国央行应该考虑缓解信贷状况紧张的措施.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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