〔欧洲股市〕收低,因诺基亚和瑞士信贷股价暴跌

* FTSEurofirst 300指数收低0.3%,报983.78点

* 诺基亚和瑞士信贷股价均暴跌

* 交易商对周日希腊大选前买入股票持谨慎态度

路透伦敦6月14日电---欧洲股市周四收低,受诺基亚NOK1V.HE和瑞士信贷CSGN.VX下跌拖累,许多投资人仍规避股市,因忧虑欧债危机.

FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.3%,报983.78点,从稍早触及的日内低位975.24反弹.

该指数交投陷于自5月上旬建立的970-990点狭窄区间内.

主要支持位在大约950点,此为去年12月欧洲央行首次提供低成本流动性引发股市升势前的水准,但过去三个月该指数累计下挫逾10%.

芬兰电信商诺基亚股价暴跌17.8%,此前公司发布盈警及公布裁员1万人,而瑞士信贷下挫10.5%,此前瑞士央行敦促瑞信通过暂停发放股息或增发筹资的方式来改善资本状况,以避免受到欧元区银行业危机升级的影响.[ID:nSB1610042]

投资人称,尽管欧洲股价目前看似出现相对便宜的买入机会,但在希腊6月17日大选前再次买入欧洲股票则太高风险.希腊大选将可能决定该国是否留在欧元区.

"我当然认为目前欧洲股票具有较高的投资价值,但波动性太高,目前不宜冒险,"Hartmann Capital交易商Basil Petrides说.

英国富时100指数.FTSE收跌0.31%,报5,467.05点;德国股市DAX指数.GDAXI收跌0.23%,报6,138.61点;法国CAC-40指数.FCHI收升0.08%,报3,032.45点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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