〔欧元债市〕西班牙指标公债收益率触及7%,寻求全面援助的风险上升

* 西班牙10年期公债收益率触及关键水准,此前该国信用评级被调降至接近垃圾级的水平

* 意大利售出45亿欧元的债券

* 德债继早盘上涨后卖压重现

路透伦敦6月14日电---西班牙指标公债收益率(殖利率)周四上涨至7%上方,此前评级机构穆迪将该国信用评级下调至仅比"垃圾级"高一个级距的水平,此举推升该国借贷成本至触发其他欧元区成员国寻求全面援助的水准.

评级机构穆迪周三将西班牙公债评等下调三个级距,从A3调降至Baa3,称该国银行业获得最新的欧元区救助将增加西班牙的债务负担.穆迪将西班牙置于进一步调降评级的观察名单,表明未来三个月可能进一步下调该国评等.[ID:nSB1608548]

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB最高上涨25个基点,至欧元时代最高位7.02%,同时西班牙违约曝险成本亦接近纪录高位.

较短期公债亦承压,其中两年期公债收益率ES2Y=TWEB涨幅类似,报在5.20%附近,由于临近周日希腊大选,几乎没有喘息时机.是次大选可能会导致希腊退出欧元区.

"对西班牙来说,评级下调的消息更加负面,这增加了该国寻求全面援助的可能性,"一位交易商称.

若西班牙的评级被下调至垃圾级,一些追踪指数的投资者将被迫卖出该国债券,这将增加西班牙公债收益率的上行压力,并进一步推高融资成本.

西班牙10年期公债收益率日内收高18个基点,报6.96%,部分交易商称,尽管欧洲央行(ECB)未购进公债,但曾询价.

意大利周四售出45亿欧元的债券,尽管借贷成本大幅攀升,但买需仍好于预期.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB结算价报6.16%,脱离日内高位6.35%.

德国公债期货FGBLU2回吐部分早盘涨幅,最终收高12个跳动点,报141.83.部分策略师称,德国公债期货在周日希腊大选前可能会从欧元区二线国家的负面人气中汲取动能.

德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB涨0.5个基点,报1.49%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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