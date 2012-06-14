〔英国债市〕英国利率期货上涨,因寄望英国央行出手缓解信贷状况

更新版 1-香港个股：中国再保险首度境外发行8亿美元票据，获2.5倍超额认购
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。
路透伦敦6月14日电---英国利率期货周四上涨,英债期货的表现优于德债期货,因为人们揣测,英国央行为应对经济环境恶化将宣布缓解信贷状况的举措.
英国央行总裁金恩将于2000 GMT时对伦敦金融家们发表年度演讲.
对英国央行祭出举措缓解银行业流动性状况的预期升温,本周稍早英国央行副总裁塔克曾称,英国央行应考虑采取措施缓解融资紧张状况.
分析师们称,这一举措将导致银行间拆借利率下降,而祭出该举措的预期助力短期英镑利率期货<0#FSS:>跳涨约11个跳动点.
英国财政大臣奥斯本(George Osborne)亦将在同一场合发表演讲.他料会扞卫其赤字削减战略,并且料会称已为帮助重振经济的其他政策措施创造空间.
9月英债期货FLGU2收高34个跳动点,报119.07.可比德债上涨12个跳动点.
分析师们称,英债表现优于德债是受一系列因素的驱动.
他们列举出了这些因素,对英国经济前景黯淡促使英国央行扩大购债规模的预期,50年期英债标售买需畅旺,以及对德国为解决欧元区债务危机可能不得不负担的成本的担忧.
美国一周出请失业金及5月CPI数据公布后,英债期货一度短暂扩大涨幅.
现货市场方面,成交量清淡,因为许多投资者在周日希腊大选及下周20国集团(G20)峰会前在场边观望.
10年期英债收益率GB10YT=RR下跌三个基点,报1.725%,较可比德债的利差持稳在25个基点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 利棣儿
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路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。
路透台北3月3日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减1,302.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7 兆(万亿)1,519.40亿台币。上周央行定存单发行余额则为净减99.9亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 3/1 132.00 1,134.00 +1,002.00 *3/2 9,795.30 9,079.80 -715.50 3/3 3,408.00 1,819.00 -1,589.00 总计 13,335.30 12,032.80 -1,302.50 注*：3/2包含14天期定存单，金额共1,254亿台币。
当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。