〔英国债市〕英国利率期货上涨,因寄望英国央行出手缓解信贷状况

路透伦敦6月14日电---英国利率期货周四上涨,英债期货的表现优于德债期货,因为人们揣测,英国央行为应对经济环境恶化将宣布缓解信贷状况的举措.

英国央行总裁金恩将于2000 GMT时对伦敦金融家们发表年度演讲.

对英国央行祭出举措缓解银行业流动性状况的预期升温,本周稍早英国央行副总裁塔克曾称,英国央行应考虑采取措施缓解融资紧张状况.

分析师们称,这一举措将导致银行间拆借利率下降,而祭出该举措的预期助力短期英镑利率期货<0#FSS:>跳涨约11个跳动点.

英国财政大臣奥斯本(George Osborne)亦将在同一场合发表演讲.他料会扞卫其赤字削减战略,并且料会称已为帮助重振经济的其他政策措施创造空间.

9月英债期货FLGU2收高34个跳动点,报119.07.可比德债上涨12个跳动点.

分析师们称,英债表现优于德债是受一系列因素的驱动.

他们列举出了这些因素,对英国经济前景黯淡促使英国央行扩大购债规模的预期,50年期英债标售买需畅旺,以及对德国为解决欧元区债务危机可能不得不负担的成本的担忧.

美国一周出请失业金及5月CPI数据公布后,英债期货一度短暂扩大涨幅.

现货市场方面,成交量清淡,因为许多投资者在周日希腊大选及下周20国集团(G20)峰会前在场边观望.

10年期英债收益率GB10YT=RR下跌三个基点,报1.725%,较可比德债的利差持稳在25个基点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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