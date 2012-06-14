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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 05:08 BJT

〔韩国数据〕5月进口物价同比增长2.1%,出口物价同比增长3.2%--央行

路透首尔6月15日电---韩国央行周五公布:

* 韩国5月出口物价较上年同期增长3.2%,4月为同比增长2.0%

* 韩国5月进口物价较上年同期增长2.1%,4月为同比增长1.7%(完)

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