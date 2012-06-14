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债券 | 2012年 6月 15日 星期五 02:16 BJT

〔标题新闻〕加拿大财长费海提称,美国和G20其他欧洲以外国家应持续就欧债危机向欧洲施压

G20为20国集团

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nT5E8G902D]

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