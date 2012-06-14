〔金属期市〕期铜在清淡交投中勉力小涨,市场等待希腊大选

欧洲汇市：英镑小跌，英国服务业PMI备受关注
路透伦敦3月3日 - 英镑兑美元周五小跌，在六周低点略上方交投，稍晚公布的服务业调查料将证实，在英国3月正式展开退欧谈判之前，英国服务业活动已放缓。
路透纽约/伦敦6月14日电---期铜周四在清淡交投中勉力小涨,因为在周日希腊大选前多数投资者不愿大举押注.此次选举被视为对欧元区危机及铜的近期需求前景至关重要.
人们担心最大铜消费国中国经济放缓,但同时亦预计中国政府将更加快速地对经济进一步萎缩做出反应,通过祭出刺激举措重振经济成长.上述担心与预期相互制衡.但上周对中国经济放缓的担忧曾把铜价拉低至去年12月以来的最低位.
伦敦金属交易所(LME)指标期铜CMCU3上涨50美元,收报每吨7,420美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜合约HGN2收高1.50美分,报每磅3.3545美元,盘中交投于3.3185-3.3595美元.
根据汤森路透初步数据,COMEX期铜成交量在纽约尾盘触及60,000口,较30日均值低约20%.
评级机构穆迪周三将西班牙公债评等下调三个级距,从A3调降至Baa3,称该国银行业获得最新的欧元区救助将增加西班牙的债务负担.[ID:nSB1608548]
指标10年期西班牙政府公债收益率(殖利率)升至7%,该水准被视为对主权国家来说长期持续筹集资金的成本过于昂贵.这亦令期铜承压.
美国上周初请失业金人数六周来第五次上升,而且该国5月消费者物价指数(CPI)较前月降幅创逾三年来最大[ID:nEAPAE0CD3],亦挫伤铜价.
本周公布的数据显示,中国5月铜进口量意外上升11.7%.部分人士认为,这意味着继近来铜价大跌后短期需求可能强劲.
其他金属方面,期锡CMSN3收高175美元,报每吨19,625美元.期锌CMZN3收报1,892美元,周三尾盘买方出价为1,882美元.
期铅CMPB3上涨21美元,收报每吨1,920美元.期铝CMAL3下跌10美元,收报1,954美元.期镍CMNI3下滑345美元,收报16,635美元.
以下为1736 GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 335.10 1.15 +0.34 343.60 -2.47
LME期铝 1954.00 -10.00 -0.51 2020.00 -3.27
LME期铜 7420.00 30.00 +0.41 7600.00 -2.37
LME期铅 1920.00 21.00 +1.11 2035.00 -5.65
LME期镍 16630.00 -350.00 -2.06 18710.00 -11.12
LME期锡 19625.00 175.00 +0.90 19200.00 2.21
LME期锌 1891.00 11.00 +0.59 1845.00 2.49
上海期铝 15855.00 -30.00 -0.19 15845.00 0.06
上海期铜 54330.00 20.00 +0.04 55360.00 -1.86
上海期锌 14770.00 0.00 +0.00 14795.00 -0.17
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 兰秀娟;审校 利棣儿
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
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路透3月3日 - 周五公布的数据显示，意大利第四季经济较上季增长0.2%，较上年同期修正为增长1.0%。 意大利统计局确认第四季国内生产总值(GDP)按季增幅与初值相符，但同比增幅自初值的增长1.1%下修。 内需为季比增幅贡献了0.4个百分点，贡献最大，但库存则给经济成长造成了0.2个百分点的拖累。 第三季GDP按季增长0.3%与初值相符，同比增长1.0%，低于初值的增长1.1%。(完) (编译 许娜；审校 白云)
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。