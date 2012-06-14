〔法国评等〕Egan-Jones将法国评等调降至BBB+,展望为负面

欧洲汇市：英镑小跌，英国服务业PMI备受关注
路透伦敦3月3日 - 英镑兑美元周五小跌，在六周低点略上方交投，稍晚公布的服务业调查料将证实，在英国3月正式展开退欧谈判之前，英国服务业活动已放缓。
路透纽约6月14日电---评级机构Egan-Jones周四将法国主权评级调降至BBB+,展望为负面,称随着欧债危机继续肆虐市场,预期法国的融资成本将面临更大的压力.
"在过去18个月的多数时间里,法国未受融资成本增加的影响,"Egan-Jones在一份声明中指出.
声明指出,"不过,随着危机的升级,我们预计法国将受压.信贷状况恶化,以及银行业需要支持将令法国承压."
目前,穆迪给法国的评级为Aaa,标普的评级为AA+,惠誉的评级为AAA,展望均为负面.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
路透伦敦3月3日 - 英镑兑美元周五小跌，在六周低点略上方交投，稍晚公布的服务业调查料将证实，在英国3月正式展开退欧谈判之前，英国服务业活动已放缓。
路透3月3日 - 周五公布的数据显示，意大利第四季经济较上季增长0.2%，较上年同期修正为增长1.0%。 意大利统计局确认第四季国内生产总值(GDP)按季增幅与初值相符，但同比增幅自初值的增长1.1%下修。 内需为季比增幅贡献了0.4个百分点，贡献最大，但库存则给经济成长造成了0.2个百分点的拖累。 第三季GDP按季增长0.3%与初值相符，同比增长1.0%，低于初值的增长1.1%。(完) (编译 许娜；审校 白云)
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。