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市场报道 | 2012年 6月 15日 星期五 03:02 BJT

〔纽约期市〕ICE阿拉比卡咖啡期货跌至两年低点,糖价多数下跌

路透纽约/伦敦6月14日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四连续第四个交易日跌至两年低点,受投资者和巴西农户后续抛盘打压,糖期货大多下跌.

可可期货在交投震荡中略微收高,因投资者仍持谨慎态度.欧元/美元上涨,美股上扬,因市场越发预期本周末希腊大选将不会使该国脱离欧元区.

阿拉比卡咖啡期货收低约1.5%,巴西雷亚尔下跌刺激了出口销售.

9月阿拉比卡咖啡期货KCc2收低3.15美分,或2%,报每磅1.5105美元,为2010年6月中旬以来次月合约最低结算价.

伦敦罗布斯塔咖啡期货走强,9月合约LRCc2涨5美元,报每吨2,104美元.

纽约原糖期货多数走疲,随着收割的推进,巴西糖生产商的定价抑制了糖价的升势.

在周日希腊大选前,分析师极度谨慎,且担忧这是否会引发欧元区对商品的新一轮抛售.

7月原糖期货SBc1小涨0.05美分,报每磅19.97美分,交投最活跃的12月合约SBV2收低0.17美分,报每磅19.51美分.

伦敦8月白糖期货LSUc1收低1.70美元,报每吨566.70美元.

ICE-9月可可期货CCU2涨4美元,报每吨2,263美元,伦敦9月可可期货LCCU2升10英镑,报每吨1,561英镑.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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