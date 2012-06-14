〔纽约期市〕ICE阿拉比卡咖啡期货跌至两年低点,糖价多数下跌

欧洲汇市：英镑小跌，英国服务业PMI备受关注
路透伦敦3月3日 - 英镑兑美元周五小跌，在六周低点略上方交投，稍晚公布的服务业调查料将证实，在英国3月正式展开退欧谈判之前，英国服务业活动已放缓。
路透纽约/伦敦6月14日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四连续第四个交易日跌至两年低点,受投资者和巴西农户后续抛盘打压,糖期货大多下跌.
可可期货在交投震荡中略微收高,因投资者仍持谨慎态度.欧元/美元上涨,美股上扬,因市场越发预期本周末希腊大选将不会使该国脱离欧元区.
阿拉比卡咖啡期货收低约1.5%,巴西雷亚尔下跌刺激了出口销售.
9月阿拉比卡咖啡期货KCc2收低3.15美分,或2%,报每磅1.5105美元,为2010年6月中旬以来次月合约最低结算价.
伦敦罗布斯塔咖啡期货走强,9月合约LRCc2涨5美元,报每吨2,104美元.
纽约原糖期货多数走疲,随着收割的推进,巴西糖生产商的定价抑制了糖价的升势.
在周日希腊大选前,分析师极度谨慎,且担忧这是否会引发欧元区对商品的新一轮抛售.
7月原糖期货SBc1小涨0.05美分,报每磅19.97美分,交投最活跃的12月合约SBV2收低0.17美分,报每磅19.51美分.
伦敦8月白糖期货LSUc1收低1.70美元,报每吨566.70美元.
ICE-9月可可期货CCU2涨4美元,报每吨2,263美元,伦敦9月可可期货LCCU2升10英镑,报每吨1,561英镑.(完)
--编译 于春红;审校 母红
路透伦敦3月3日 - 英镑兑美元周五小跌，在六周低点略上方交投，稍晚公布的服务业调查料将证实，在英国3月正式展开退欧谈判之前，英国服务业活动已放缓。
路透3月3日 - 周五公布的数据显示，意大利第四季经济较上季增长0.2%，较上年同期修正为增长1.0%。 意大利统计局确认第四季国内生产总值(GDP)按季增幅与初值相符，但同比增幅自初值的增长1.1%下修。 内需为季比增幅贡献了0.4个百分点，贡献最大，但库存则给经济成长造成了0.2个百分点的拖累。 第三季GDP按季增长0.3%与初值相符，同比增长1.0%，低于初值的增长1.1%。(完) (编译 许娜；审校 白云)
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。